Milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiren asgari ücrette artışın yüzde 30 olarak belirlendiğini ve 2025 yılında uygulanacak asgari ücretin iktidar tarafından 22 bin 104 lira olarak açıklandığını kaydeden Şen, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Hayat pahalılığının ve ekonomik krizin yıkıcı etkilerinin her geçen gün arttığı bir dönemde, çarşı pazarın yangın yerine döndüğü ülkemizde TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranının bile altında kalan bir asgari ücret artışı ne matematikle ne de başka bir gerekçeyle açıklanabilir. Ülkemizin birçok kentinde bir kira bedeli etmeyen ve yaşadığımız ekonomik kriz ortamıyla yakından uzaktan alakası olmayan bu artışı kabul etmiyoruz.

İktidarın baştan beri uyguladığı yanlış ekonomi politikalarının ülkemize faturası ağır olmuştur. İktidar, krizin faturasını yine ve yeniden emekçilere ve ailelerine kesmeye çalışmaktadır. Bu faturayı ödemesi gerekenler emekçiler değil, ülkeyi yönetenlerdir. Holdinglerin, müteahhitlerin milyarlarca liralık vergi borçları bir kalemde silinirken; çalışanlara açlık ve yoksulluk reva görülüyor.

Emekçinin cebindeki ücretten, sofrasına koyduğu ekmekten keserek enflasyonu düşüreceğini, ekonomiyi düzeltebileceğini düşünen iktidar, fena halde yanılmaktadır.

İşçinin ücretinden, alın terinden tasarruf ederek ekonomi düzelmez. Bilime kulak vermeden, üretmeden, ürettiğini katma değere dönüştürmeden, gelirde adaletli paylaşımı sağlamadan, yolsuzlukları engellemeden, israfı önlemeden, en önemlisi de demokrasi ve hukukun üstünlüğü olmadan hayat pahalılığı, ekonomik kriz ve enflasyonla mücadele edilemez. Öyle ki; demokrasi ve adaletin olmadığı yerde emeğin hakları da olmaz.

Her fırsatta, çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğiz diyen iktidar, çalışanları deyim yerindeyse enflasyona kurban etmiştir. Asgari ücrete yapılan bu gerçek dışı, sefalet ücreti asla kabul edilemez. Bu anlam da bütün emek hareketini bu haksızlığa ve hukuksuzluğa dur demeye davet ediyoruz. İktidarın bu yanlıştan bir an önce dönmesini istiyoruz.”

