Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıklayacak. Kasım ayı faiz kararı için gözler saat 14.00'a çevrildi. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 50 seviyesinde sabit tutulmuştu.

Anadolu Ajansı, faiz kararına ilişkin beklenti anketini yayımladı. 14 ekonomist ile yapılan ankete göre, 10 ekonomist 150 baz puanlık indirim öngördü. 4 ekonomist ise faizin sabit kalacağı görüşünde. Geçen hafta Merkez Bankası'nın paylaştığı piyasa katılımcıları anketinde de ay sonu faiz beklentisi yüzde 48,5'e gerilemişti.

KARAR NE OLACAK?

Diğer yandan yabancı kuruluşlar da faize ilişkin tahminlerini açıkladı. Morgan Stanley, perşembe günkü toplantı için 200 baz puanlık indirim beklentisini paylaştı. Goldman Sachs'tan yayımlanan notta ise "indirim için henüz erken, Ocak ayında bir faiz indirimi daha muhtemel." denildi. Merkez Bankası en son mart ayında faizi yüzde 50 seviyesine çıkartmıştı.