AK Parti Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı, dün partisinin belediye başkanı adayları tanıtım toplantısında muhalefeti hedef almıştı. Ana muhalefet partisinden Ahlatcı’nın o sözlerine cevap geldi.

“BİZ CHP’LİLER OLARAK SİYASETİ İNSANIMIZA

ÖRNEK VE ÖNDER OLMAK İÇİN YAPIYORUZ!”

CHP İl Başkanı Solmaz yaptığı yazılı açıklamada, “Biz siyasette üslubuyla ile yer edinmiş, cumhuriyeti kuran Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinin neferleriyiz” diyerek, üslupsuz ve ahlaki değerlerden yoksun ifadeleri ilk önce Türk halkına nezaketsizlik saydıklarını söyledi.

Siyasetin her şeyi mubah görerek kazanma sanatı olmadığının altını çizen Dinçer Solmaz, “Siyaset, kaybetseniz bile tavrınızı, tarzınızı, ahlaki duruşunuzu ve nezaketinizi koruma, sergileme sanatıdır” diye konuştu.

CHP’liler olarak siyaseti insanlara örnek ve önder olmak için yaptıklarını dile getiren Solmaz, “Güzel ülkemizin insanlarının verdiği maaş ile milletvekilliği yapan ve özellikle bir hukuk insanı olan meslektaşım Av. Yusuf Ahlatcı'nın kullandığı ifadeyi kendisine yakıştıramadığımızı kamuoyu ile paylaşıyoruz.

Biz siyaseti insanımıza örnek olmak, önder olmak için yapıyoruz. Ne kendimiz ne de başkalarının utanacağı ifadeleri kullanmayı siyasi üslubumuza yakıştıramıyoruz. Mahalle ağzı bile diyemeyeceğimiz bu ifadelere karşı yine nezaketimizi koruyarak cevap veriyoruz.

Herkes kendisine yakışanı konuşur, kendisine yakışanı yapar. Bizde kendimize yakıştığı şekilde tepkimizi ortaya koyuyoruz. Bu nezaket dışı tavrı ve kullanılan ifadeleri kınıyoruz” ifadelerine yer verdi.