Anma programına CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, CHP Merkez İlçe Başkanı Utku Ulaş Taşar, CHP Çorum Belediye Başkan Adayı Hasan Levent Çöphüseyinoğlu, İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, İYİ Parti Belediye Başkan Adayı Ahmet Ertekin, DP İl Başkanı Ahmet Damar, 90’lı yıllarda Çorum’da Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü yapan Mehmet Ali Pektezel, ADD Çorum Şube Başkanı Uğur Demirer, ÇORUM HABER Genel Müdürü Mehmet Yolyapar, Türkoğlu ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.



“KENDİSİ YEREL, DÜŞLERİ BÜYÜKTÜ”

Anma programında konuşan “Efsane Siyasetçi Mimar Aslan Adnan Türkoğlu” adlı kitabın yazarı Doğru Yol Partisi eski İl Başkanı hemşehrimiz Burhan Buruk, Türkoğlu’nun 4 yıllık milletvekilliği dönemine 40 yıllık eser sığdırdığını belirterek, “Çorum şimdi o dönemin meyvelerini yiyor. Partisi vardı ama partizanlığı yoktu. Kendisi yerel, düşleri ise büyüktü” dedi.

Türkoğlu’nun ölümünden kısa süre önce meydana gelen 6 Şubat depremine çok üzüldüğünü belirten Buruk, Çorum’a karşı tutku ve sevgi dolu yüreğinin bu acıya dayanamadığını söyledi.

“ÇORUM’UN ADNAN ABİSİYDİ”

Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ise Adnan Türkoğlu için “Çorum’un Adnan abisiydi” ifadesini kullandı.

Adnan Türkoğlu’nun Çorum’a kıymetli katkılarının bulunduğunu kaydeden Yağbat, “Siyasetin belki de en güzel taraflarından birisi, yaptığın hizmetlerle dua almaktır. Adnan Türkoğlu tam da bu şekilde yaptığı hizmetlerle dua alıyor” dedi.

“ÇORUM’UN ORTAK DEĞERİYDİ”

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, milletvekili olarak Adnan Türokğlu’nun gittiği yoldan gittiğini belirtirken, Türkoğlu’nun aynı zamanda yakın akrabası olan ÇORUM HABER Genel Müdürü Mehmet Yolyapar da yaptığı konuşmada Adnan Türkoğlu’nun Çorum’un ortak değeri olduğunu belirterek, “Hayatı iyiliklerle geçti” ifadesini kullandı.



Anma programı kapsamında Karakeçili Camii emekli İmam Hatibi, Fikrettin Çıplak tarafından Türkoğlu'nun Ulumezarlık'taki mezarı başında Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Türkoğlu, 1991–1995 yılları arasında 4 yıl süreyle Çorum milletvekilliği yapan ve bu dönemde Çorum’a kazandırdığı birçok eserle Çorum’un efsaneleri arasına adını yazdırmıştı.