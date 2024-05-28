Ahlatcı, ilk olarak Çorum Valisi Zülkif Dağlı’yı makamında ziyaret etti. Ahlatcı’nın ziyareti sırasında AK Parti İl Başkanı Murat Günay, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, İl Genel Meclisi Başkanı Muhammet Fatih Temur ve İl Genel Meclis Üyesi Meryem Demir hazır bulundu. Ahlatcı ve beraberindekiler, Çorum’un taleplerine ilişkin Vali Dağlı’dan brifing alarak çözüm yollarını birlikte istişare ettiler.



İŞ DÜNYASI UNUTULMADI

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı da makamında ziyaret eden Yusuf Ahlatcı, daha sonra Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal ile bir araya geldi. İkili, iş dünyasındaki gelişmeleri değerlendirirken ihtiyaç ve talepler üzerine de karşılıklı fikir alışverişinde bulundular.

GÜNDEM ŞEHRİN ASAYİŞİ

AK Parti Çorum Milletvekili ve İçişleri Komisyonu Üyesi Yusuf Ahlatcı, daha sonra da Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ile İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Naim Çetinkaya’yı makamlarında ziyaret ederek bir süre görüştü. Görüşmeler sırasında şehirdeki genel asayiş durumu gündeme gelirken Ahlatcı, başarılı ve özverili çalışmalarından dolayı tüm güvenlik güçlerine teşekkür etti.