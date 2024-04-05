AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı nedeni ile bir mesaj yayınladı. Ahlatcı mesajında; “Bereket ve huzur içerisinde geçirmekte olduğumuz mübarek Ramazan ayının sonuna yaklaşmamızla birlikte, af ve mağfiret kapılarının ardına kadar açıldığı, Kur’an-ı Kerim’in inmeye başladığı Kadir Gecesi’ni idrak edecek olmanın mutluluğunu ve sevincini yaşamaktayız. Tutulan oruçlarla yapılan ibadet ve yardımlarla bir manevi iklimden geçerek idrak ettiğimiz Ramazan ayında, Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı’nı karşılamanın sevincini ve heyecanını yaşıyoruz.” dedi.

Kadir Gecesi, manevi ikliminin yanı sıra, birlik ve beraberlik içinde vazgeçilmez bir fırsattır diyen Ahlatcı; “Dua ve tövbelerin kabul edildiği bu kutsal af ve mağfiret gecesinde, dargınlıkların bir kenara bırakılarak, tüm hayırların, dostlukların, komşuluk ve merhamet duygularımızın artmasına, aramızdaki sevgi, saygı ve kardeşlik bağlarımızın gelişmesine vesile olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yusuf Ahlatcı, “Bu duygu ve düşüncelerle, bütün İslam âleminin mübarek Kadir Gecesi’ni en kalbi duygularımla tebrik ediyor; Kadir Gecesi’nin feyz ve bereketinden hepimizin nasiplenmesini, dua ve niyazlarımızın kabul olmasını, Ramazan Bayramı’na sağlık, afiyet içerisinde huzur ve mutlulukla erişebilmeyi Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum dedi.”

Editör: Haber Merkezi