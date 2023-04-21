Seçim çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Av. Yusuf Ahlatcı, ziyaret esnasında sohbet ettiği esnaflardan traktörcülerin sorunları, talepleri, piyasanın durumu ve beklentileri hakkında bilgiler aldı.

Traktörcüler Sitesi esnafını işyerlerinde ziyaret ederek, hal ve hatırlarını soran Yusuf Ahlatcı, 14 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde istikrarın devam etmesi için bir kez daha Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy verilmesini isteyerek, milletvekilliğinde ise AK Parti'ye destek vermelerini istedi.

Vatandaşların ve esnafların yaşadıkları sorunlarını, sıkıntılarını ve taleplerini yerinde dinlemeye gayret gösteren AK Parti Çorum Milletvekili Adayı Ahlatcı, ziyaretleri sırasında dile getirilen isteklerin yerine getirilmesi için gerekli notlarını almayı ihmal etmiyor. Samimi tavırları ve sıcakkanlı yaklaşımı ile esnafın ve vatandaşların dikkatini çeken Ahlatcı, traktörcü esnafının da sevgi ve taktirini topladı.

Ziyaret ettiği esnaflardan gördüğü yoğun ve samimi ilgiye teşekkür eden Ahlatcı, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a tüm Türkiye'de olduğu gibi Çorum'da gösterilen teveccühün hat safhada olduğunu çok şükür görmekteyiz. 14 Mayıs seçimleri Cumhur İttifakı'nın zaferi ile sonuçlanacaktır. Sayın cumhurbaşkanımız tekrar bir kez daha seçilerek bu aziz millete hizmet etmeye devam edecektir” dedi.



14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerin sıradan bir seçim olmadığına dikkat çeken Ahlatcı, bu seçimlerin partiler üstü bir seçim olduğuna vurgu yaptı. Bu seçimin çocukların ve gençlerin geleceğinin tayin edileceği bir seçim olacağına işaret eden Ahlatcı, “Vatandaşlarımız bugüne kadar yapılan ve her biri Türkiye’ye çağ atlatan hizmetlerin devamını istiyor. AK Parti olarak açık ara bu seçimi kazanacağız. Biz bu aziz millete ve iradesine güveniyoruz” diye konuştu.

“Seçim çalışmalarımız süresince gece demeden, gündüz demeden halkımızla kucaklaşmaya devam edeceğiz” diyen Yusuf Ahlatcı, “Bugün dünden daha çok çalışmamız gerekiyor. Ülkemizin ve milletimizin kazanımlarını korumak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Bugüne kadar gösterdikleri teveccühle bizleri onurlandıran değerli Çorum halkının 14 Mayıs'ta da AK Parti'den yana iradelerini ortaya koyacaklar ve Cumhurbaşkanımızı bir kez daha Cumhurbaşkanı seçeceklerdir” görüşüne yer verdi.

Tek hedeflerinin Türkiye’yi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak olduğunu kaydede Ahlatcı, “Türkiye Yüzyılı vizyonu bu hedefin en önemli halkasıdır. Türkiye’nin bütün kazanımlarını yok etmek isteyenlere milletimizle birlikte el ele vererek geçit vermeyeceğiz” dedi.

Traktörcüler Sitesi’nde iş yerleri bulunan esnaflar milletvekili adayı Yusuf Ahlatcı'ya çıktığı bu yolda başarı dileklerinde bulundular. Ahlatcı’ya ziyaretlerinde AK Parti İl Başkanı Murat Günay, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur, yönetim kurulu üyeleri ve bazı partililer eşlik etti.



(Volkan SINAYUÇ)