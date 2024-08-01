Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı, Oğuzhan Kaya ile AK Parti İl Başkanı Murat Günay da ortak bir açıklama yaparak İsrailli bakana “Haddini bil” diyerek tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu yaptığı açıklamada İsrail'in Filistin’de uyguladığı katliama tepki göstererek "Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız. Yapmamak için hiçbir şey yok" dedi.

Buna İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz X sosyal medya hesabından skandal bir yanıt verdi. Katz, Erdoğan ile Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in fotoğraflarını yan yana kullanarak, Erdoğan'ın İsrail'e saldırı düzenleme tehdidinde bulunduğunu ve Saddam'ın yolundan gittiğini yazıp iftira ve hakaret içeren bir paylaşım yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yapılan tehdit büyük tepkiyle karşılandı.

“HADDİNİ BİL BAKAN”

AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı, Oğuzhan Kaya ve İl Başkanı Murat Günay da ortak bir açıklama yaparak İsrailli Bakan Katz’ın haddini aştığını söyledi.

Yapılan ortak açıklamada Netanyahu’yu Hitler gibi olduğuna dikkat çekilirken, “Filistin’de yaptıkları katliamın hesabını vermeyecekler diye düşünüyorlar. Ama sonları Hitler gibi olacak. Suçlarını sağa sola saldırarak kapatmaya çalışıyorlar. Türkiye, her zaman Filistin’in yanında olmuştur ve bundan sonra da olmaya devam edecektir. Kendini bilmez hadsiz bir bakan bozuntusu ağzından çıkanı kulağı duymadan boyundan büyük sözler sarf ediyor.

Önce Türkiye’nin tarihini öğren. Ağabeyine güvenip konuşanlar, başka ülkelerin gazına gelip bize saldıranlar Çanakkale’de yatıyor. Herkes haddini bilecek. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi, ‘Söz konusu vatan ise gerisi teferruattır.’ Bizim düsturumuz budur. Filistin yalnız değildir. Ve yapılan zalimliklerin hesabı mutlaka sorulacaktır” denildi.

Editör: Haber Merkezi