Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Nasıl Karabağ’a, Libya’ya gittiysek oraya da gideriz” sözlerine İsrail Dışişleri Bakanı İsrail Dışişleri Israel Katz’ın verdiği cevaba tepki gösteren Milletvekili Ahlatcı, Gazze'de katliam yapan İsrail'e karşı Erdoğan’ın gösterdiği haklı tepkiyi desteklediklerini vurguladı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yapan Ahlatcı; “Katil İsrail’in Dışişleri Bakanının Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan aşağılık beyanlarını lanetliyorum. Mazlum milletlere umut olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yanındayız! Bir gece ansızın …” görüşüne yer verdi.

Editör: NURDAN AKBAŞ