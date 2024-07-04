AK Parti Çorum Milletvekili ve İçişleri Komisyonu Üyesi Av. Yusuf Ahlatcı, partisinin Çorum merkez, ilçe ve belde belediye başkanlarını Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'de misafir etti. Görüşmeler sırasında belediye başkanlarıyla yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

TALEPLERİ GÖRÜŞTÜLER

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Uğurludağ Belediye Başkanı Remzi Torun, Boğazkale Belediye Başkanı Adem Özel, Laçin Belediye Başkanı Mustafa Toydemir ve Düvenci Belde Belediye Başkanı Necmettin Yalçın ile TBMM’de bir araya gelen Yusuf Ahlatcı, belediye başkanlarının taleplerini dinleyerek yapılacak çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulundular.



YEREL YÖNETİM ÖNEMLİ

Yerel seçimlerin ardından AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak hizmete odaklandıklarını dile getiren Ahlatcı, belediye başkanlarının çalışmalarına katkı sunarak yerelde vatandaşların daha kaliteli hizmet almalarına vesile olmak istediklerini söyledi.

Sorun ve talepleri not aldıklarını, ilgili yerlerle sürekli iletişim halinde olduklarını aktaran Milletvekili Ahlatcı, belediye başkanlarını hizmet noktasında desteklemeye devam edeceklerini dile getirdi.