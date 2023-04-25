Bahabey Caddesi üzerinde bulunan esnafı ziyaret eden Ahlatcı, esnaf ve vatandaşların taleplerini dinledi.

Ziyaret ettiği esnafa hayırlı işler temennisinde bulunan Ahlatcı, işyerlerinde alışveriş yapmakta olan gençlerden Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti için destek istedi.

Ahlatcı ziyaretlerle ilgili yaptığı açıklamada, “Esnafımızın ve vatandaşlarımızın sorunlarını dinliyor, onların taleplerine kulak veriyoruz. Halkımızın güveniyle, her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

(Haber Merkezi)