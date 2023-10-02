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ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, '1-2 Ekim Dünya Yürüyüş Günü' nedeniyle yapmış olduğu açıklamada, "Fiziksel hareketsizlik dünya genelindeki ölümlerin dördüncü önde gelen risk faktörü olarak belirlenmiştir" dedi.



Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge yaptığı açıklamada, "1-2 Ekim Dünya Yürüyüş Günü olması nedeniyle vatandaşlarımızı bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü'müz tarafından çeşitli etkinlikler yapılmaktadır. Günümüzde toplumun fiziksel aktivite konusunda bilgi düzeyinin yetersiz olması, fiziksel aktivitenin sağlık için öneminin yeterince anlaşılamaması ve giderek daha hareketsiz bir yaşam tarzının benimsenmesi, toplumda obezite, kalp-damar hastalıkları, hipertansiyon, diyabet, osteoporoz gibi kronik hastalıkların görülme sıklığını artıran önemli nedenlerden biri olmuştur" şeklinde konuştu.

Toplumun büyük bir çoğunluğunda fiziksel aktivitenin spor kelimesi ile eşanlamlı olarak algılandığını ancak fiziksel aktivitenin aslında, günlük yaşam içinde kas ve eklemlerin kullanılarak enerji harcaması ile gerçekleşen, kalp ve solunum hızını artıran ve farklı şiddetlerde yorgunlukla sonuçlanan aktiviteler olarak tanımladığına dikkat çeken Bilge, "Bu çerçevede spor aktivitelerinin yanı sıra egzersiz, oyun ve gün içinde yapılan çeşitli aktiviteler de fiziksel aktivite olarak kabul edilmektedir. Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı'nın B.6 başlığının içeriği toplumun fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırılmasına yönelik aktiviteleri kapsamaktadır. Fiziksel aktivitenin sağlığın koruyucu ve geliştirici etkisinin görülebilmesi için günlük aktivitelerin yanı sıra yetişkin yaş grubunda haftanın beş günü en az 30 dakika, 5-17 yaş grubu için ise günde en az 60 dakika orta şiddette fiziksel aktivite yapılmalıdır. Orta şiddette fiziksel aktivite, solunum veya kalp atış hızında küçük artışlara neden olan orta düzeyde fiziksel efor gerektiren fiziksel aktivitedir. Bunu şu şekilde tanımlayabiliriz, yapılan aktivite esnasında kişi konuşabilir fakat şarkı söyleyemez. Tempolu yürüyüş bu aktivitelere en iyi örneklerden birisidir" ifadelerini kullandı.

(Emir Erten)