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Hitit Üniversitesi’nde yeni akademik yıl başladı. Çorum Belediyesi, farklı şehirlerden ilimize gelen üniversite öğrencilerine kolaylık sağlamak için ücretsiz servis ve ulaşım hizmeti sundu. Şehirlerarası otobüsle Çorum’a gelen öğrenciler terminale indiklerinde, Çorum Belediyesi görevlileri tarafından “Evinize hoş geldiniz” yazılı servis araçlarıyla karşılandı. Servis otobüsleriyle öğrenci yurtlarına kadar götürülen üniversiteli gençler, Çorum Belediyesi toplu ulaşım araçlarından da gün boyu ücretsiz olarak faydalandı.



AŞGIN’A TEŞEKKÜR

Çorum Belediyesi üniversiteli öğrencilere sunduğu hizmetle gençlerin gönlünde taht kurdu. Kendilerine yaptığı jestten dolayı Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür eden gençler, “Çorum’a ilk defa geldiğimiz için yurda ulaşmakta sıkıntı yaşayacaktık. Ücretsiz servis hizmeti bizim için mükemmel oldu. Bu hizmetten dolayı çok teşekkür ederiz.” dediler.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, şehrimize gelen Hitit Üniversitesi öğrencilerini tebrik ederek yeni akademik yılda başarı diledi. Başkan Aşgın, gençleri hiçbir zaman unutmadıklarını ve her konuda yanlarında olmaya devam edeceklerini söyledi.