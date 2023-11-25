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Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde yabancı plakalı bir aracın trafiğin yoğun olduğu caddede yol ortasında park edildiğini görenler gözlerine inanamadı.

Otomobilin plakasının yabancı olması nedeni ile sürücünün gurbetçi olduğunu düşünen ve Avrupa’da kurallara harfiyen uyan gurbetçilerin, kendi memleketinde ki kural tanımazlığı vatandaşların tepkisini çekti.

Hafta sonu olması ve Cumartesi Pazarı nedeni ile trafiğin yoğun olduğu caddede yol ortasında park halindeki otomobili gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.