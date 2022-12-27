Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü 2022 yılı Kasım ayı yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE) verisini açıkladı. Buna göre, Kasım ayında YD-ÜFE, bir önceki aya göre yüzde 2,28, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 45,86, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 83,66 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 103,17 artış gerçekleşti.

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 85,06, imalatta yüzde 83,64 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 89,37, dayanıklı tüketim malında yüzde 81,42, dayanıksız tüketim malında yüzde 77,77, enerjide yüzde 126,00, sermaye malında yüzde 78,79 artış olarak gerçekleşti.

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 1,20, imalatta yüzde 2,30 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 2,26 artış, dayanıklı tüketim malında yüzde 3,37 artış, dayanıksız tüketim malında yüzde 2,37 artış, enerjide yüzde 8,58 azalış, sermaye malında yüzde 3,47 artış olarak gerçekleşti.

Yıllık YD-ÜFE'ye göre 11 alt sektör daha düşük, 14 alt sektör daha yüksek değişim gösterirken, Aylık YD-ÜFE'ye göre 9 alt sektör daha düşük, 16 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi.

(Haber Merkezi)

