Her yıl düzenlenen hasret giderme ve kaynaşma buluşması bu yıl Çorum Sıklık Tabiat parkında gerçekleştirilecek.

Çorum Yetiştirme Yurdunda büyüyen yüzlerce yurt çocuğu hasret giderme ve dayanışma buluşmasını geleneksel hale getirerek bir araya geliyor.

Çorum Sıklık Tabiat Parkı’nda 11 Ağustos 2024 günü toplanacak yurtda yetişenler ve aileleri bir araya gelerek hasret giderecekler.

Yurtta yetişen çocuklar daha önceki bir araya gelme etkinliklerini merkeze bağlı Kuşsaray Köyü’nde ve Sıklık Tabiat Parkı’nda yapmışlardı.

Editör: Haber Merkezi