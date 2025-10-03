Çorum Merkeze bağlı Boğacık Köyü’nde yalnız yaşayan Şerife Erol isimli yaşlı kadın zorlu yaşam koşullarıyla mücadele ediyor.

Erol, küflenmiş duvarların olduğu, her gün üzerine tavandan parçaların döküldüğü harabe evde yakacak sıkıntısı da çekerek hem soğukla, hem açlıkla, hem de kötü yaşam koşullarıyla mücadele ediyor.

Kimsesi olmadığı için yıllardır tek başına yaşayan Şerife Erol, elektriksiz, yıkılmak üzere olan, çürümüş ve küflenmiş duvarların her gün döküldüğü, çatısının aktığı derme çatma bir evde yaşam mücadelesi veriyor.

Evinin yıkık dökük olduğunu söyleyerek yardım çığlığı atan Şerife Erol, evindeki eski sobada çoğu zaman yakacağının olmaması nedeniyle bulduğu ve gücünün yettiği çalı çırpı ile soba tutuşturarak ısınmaya çalıştığını söyledi.

Zaman zaman evinde yiyeceğin de bulunmadığını belirten Erol, harabeye dönen evde hem açlıkla hem soğukla yalnız başına yaşamaya çalıştığını dile getirdi.

İlerlemiş yaşı nedeniyle harabe evde zaman zaman kazalar geçirerek yaralandığını da aktaran Erol, yetkililerden yardım eli beklediğini dile getirdi.

Muhabir: Haber Merkezi