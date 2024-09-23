Edinilen bilgiye göre, Abdullah Şahin yönetimindeki 05 BE 552 plakalı Toros marka otomobil, Amasya–Çorum karayolu Doğantepe köyü mevkiinde karşı yönden gelen Hasan Hüseyin Yıldız’ın kullandığı 34 FBE 474 plakalı BMW marka otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası olay yerine polis, itfaiye, sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Feci kazada Abdullah Şahin (35) ve kardeşi Dündar Şahin (33) olay yerinde hayatını kaybederken, diğer otomobilin sürücüsü Hasan Hüseyin Yıldız (27) ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Şahin kardeşlerin Çavuş köyündeki kazayı duyan yakınları olay yerine geldi. Feryatları yürek burkan iki kardeşin anne ve babası ile kız kardeşleri cenazeleri görmek istedi. Kardeşlerin ailesini görevliler ile yakınları tutarak teselli etmeye çalıştı.

Araçta sıkışan cenazeler, yapılan incelemenin ardından cenaze aracı ile hastane morguna götürüldü. Amasya Emniyet Müdürü Ayhan Saraç da olay yerine gelerek kazayla ilgili bilgi aldı.

Kazayı anlatan Halil Bülbül isimli vatandaş, “Koşarak geldik. Otomobiller kafa kafaya çarpışmış. 2 kardeş hayatını kaybetti. Yürekler dayanmıyor” diye konuştu.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.