Yumuşak sözcüğü, siyaset gündeminin birinci maddesine oturdu. Herkes yumuşamadan bahsediyor.

CHP Lideri Özgür Özel’in kendisine ziyaret talebinden sonra Dünya lideri Erdoğan! Diyor ki; “İktidar ve muhalefet arasında olumlu gelişme oldu…Bu adımın atılmasıyla siyasetin ülkemizde çok daha yumuşama sürecine girdiğini görüyoruz”

“İyi de sertleşmeyi Etiyopya Başbakanı mı yapmıştı ülke de?” diye sormak gerekir.

Eh haliyle iktidar ve muhalefet yumuşarsa, halk su olur akar. Aslında fazla yumuşak olursa kısa süre sonra cıvır. Çok sert olunca da çıt kırılır. Buna pelte kıvamı mı desek acaba?

İşin içine yumuşama girince aldı beni bir düşünce. Zira bu iktidar bugüne kadar ne dediyse tersini yaptı. Demek ki sertleşecek, buna şüphe yok. Çünkü yumuşamadan bahsediyor.

Yaşayarak gördük, “Gabar’da petrol bulduk” dedi. Ortada petrol yok. Petrole zam üstüne zam geliyor. “Karadeniz’de gaz bulduk” dedi. Ortada gaz yok. Gaza zam üstüne zam geliyor.

“Faiz sebep, enflasyon sonuç, faiz de enflasyon da artmayacak” dedi. Faiz de enflasyon da çıldırdı. Halk nefes alamıyor.

“Yumuşama olacak” deniyorsa belli ki sonu sertleşme ile bitecek.

Erdoğan ne yumuşadı, ne de yumuşar. Ancak ülkenin birinci partisinin yumuşak olmasını istiyor. Çünkü halk artık ne Erdoğan’a, ne de AKP iktidarına güveniyor. Halk diyor ki: “Sana verdiğim kredi bitti…Bırak iktidarı, belediyeleri bile vermiyorum!”

Geçmişe bir bakalım Erdoğan CHP’ye neler demiş?:

“CHP demek tezek demek, CHP cibilliyetsiz, CHP’nin geçmişi lekeli, CHP’nin sicili bozuk, CHP camileri ahır yaptı, CHP ezanı yobazlık olarak görüyor, iki ayyaş, ikinci adam İnönü Hitler’e benziyor.”

Vatandaşa: “Bunlar terörist, ahlaksıza bak, al ananı da git, geri zekalı birisi bu adam yahu. Kız mıdır, kadın mıdır? Bunda haysiyet yok, bunda onur yok, bunlarla hesaplaşacağız, bunun hesabı ağır olacak.”

Söylenen sözlerden bazıları:

Meral Akşener için: “Daha bunlar iyi günleri…daha neler olacak neler” sertliğinden sonra ani yumuşama hamlesinde akla bir soru geliyor: “Düğün değil, bayram değil eniştem beni niye öptü?”

Seçimi kazanıp ta rakibine mesir macunu sunumlarıyla ömrünü uzatan, ona zaman tanıyan, toparlanmasına fırsat veren, dünyada tek örnek sanırım Sayın Özel’in tutumu. Halk AKP’den kaçıp size sığındı. “İktidarı dut ağacı gibi sallayın, bizi kurtarın!” dedi.

İktidarın enflasyon düştü düşüyor, masalları ile halkı oyaladığına bakmayın. AKP hep fakirden alıp zengine verdi. Halk fakirleşti. Fakirlik herkese göre farklıdır diyeceksiniz. Ünlü politik, ekonomist ve devrimci filozof Karl Marks’a sormuşlar: “Fakirlik nedir?”

Yanıt köylü dayının anlayacağı kadar nettir:

“Ekonomide kural kesindir. Elini cebine attığında para yerine şeyini tutuyorsan fakirsin.”

Türkiye halkı bu merkezde iken, erken seçimi erken buluyorsunuz anladık, ama, iktidarı da sallamıyorsunuz. Taksime yürümüyorsunuz, anayasaya saygı mitingini iptal ediyorsunuz. Boş sandalye ile güreş tutuyorsunuz. Yumuşuyorsunuz.

Fazla yumuşaklık iyi değildir. Sonra su olur akarsınız. Pelte kıvamında kalın bari.