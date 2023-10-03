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ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de bir kitabevinde çalışan Özgür Özyürek, son 5 yıldır Japon çizgi romanlarının büyük satış ivmesi yakaladığını ve basım firmalarının da bu alana öncelik verdiğini söyledi.

Japonya'ya özgü çizim sanatıyla çizildiği bilinen animasyon ve çizgi roman (anime ve manga) kültürünün son dönemlerde hem dünyada hem de Türkiye'de popüler hale geldiği gözlemleniyor. Her yaşa hitap ettiği bilinen anime serileri gençlerin ilgi odağı haline gelirken, Uzak Doğu kültürünün Avrupa'da etkili olmaya başlamasıyla manga serilerinin de ciddi oranda satış ivmesi yakaladığı belirtiliyor. Özellikle Z kuşağı denilen kesimin büyük bir bölümünün mangalara yoğun ilgi göstermesiyle klasik çizgi roman kültürüyle özdeştiği bilinen süper kahraman serilerini basan firmaların da manga sektörüne yöneldiğini belirten çalışanlar, renkli kuşa kağıdı ile siyah beyaz mangaların aynı maliyette olmadığına dikkat çekti. Bu serileri okuyanların saplantılı olduğunun altını çizen kitabevi çalışanları, manga kitlesinin yeni çıkan ciltleri çok yakından takip ettiğini aktardı.



“Mangalar hem dünyada hem Türkiye'de büyük satış ivmesi yakaladı”

Eskişehir'de bir kitabevinde çalışan Özgür Özyürek, eskiden çizgi roman denilince süper kahraman serilerinin akıllara geldiğini söyledi. Son 5 yıldır K-POP'un etkisiyle Uzak Doğu kültürünün kendini Amerikan ve batı kültürüyle karıştırıp yeniden sunmasının da etkisiyle mangaların çok ciddi bir trendi yakaladığını ifade eden Özyürek, “Mangalar hem dünyada hem Türkiye'de büyük satış ivmesi yakaladılar. O Pokemon izleyen çocuklar şimdi manga okuyorlar. Ancak bir süre sonra o hikayeler artık gerçekten koptu ve başka bir şey haline geldi. O gerçekten kopuş eğilimini de yapımcılar çok iyi yakalamışlar. Bir şekilde bu yeni Z kuşağının hikayelerin çok da gerçek, fantastik, acayip, uçuk olup olmamasıyla ilgilenmediğini, hatta çok uçuk olursa biraz daha hoşuna gittiğini fark etmişler. Bazı çizgi filmlerle ona yatırım yapmışlardı” dedi.



“Bu noktada animelerin etkisi çok büyük”

Manga bir şekilde bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de satışlarının yükseldiğini belirten Özyürek, bu noktada anime serilerinin büyük etkisi olduğunu dile getirdi. Hali hazırda bir sürü klasik anime serisi bulunduğundan bahseden Özyürek, “1990'lardan kalan seriler var ve onlardan itibaren animelerin de kültleri bulunuyor. Dolayısıyla şu anda sadece saplantılı şekilde manga okuyanlar var. Başka bir şey okumuyor, sadece manga okuyor. Yenisi çıktığında bayağı takip ediyorlar. Zaten daha önceden bunun tadını almış olan varsa o devam ediyor. Bu hobiyi bayağı saplantılı bir şekilde sürdürüyor. Bazı insanlar ise özellikle serilere saplantılı şekilde devam ediyor. Ya da sadece türe böyle saplanıp devam ediyorlar. Bu kitle o türü okuyor, başka bir şey okutamıyorsunuz” şeklinde konuştu.



“Çizgi roman basımcıları artık yüzde 90 oranında manga işlerine yöneldiler”

Bütün çizgi roman basımcılarının ağırlıklı olarak manga sektörüne yöneldiğini aktaran kitabevi çalışanı Özgür Özyürek, konuşmasına şöyle devam etti:

“Çizgi roman basımcıları artık yüzde 90 oranında manga işlerine yöneldiler. Süper kahraman serilerindeki çizgi romanın baskı maliyetiyle bu siyah beyaz olan manganın baskı maliyeti bir değil. O renkli kuşa kağıda yapılan baskının maliyeti astronomik fiyatlara çıkınca sizin onu rafa koyacağınız fiyat da paralel olarak yükseldi. Hazır bir trend, eğilim yakalamışken ve herkes manga okuyorken bunu bastığınız zaman yaptığınız ufak artışlar ya da piyasaya sürdüğünüz fiyat çok da fazla sorgulanmıyor.”



Anime ve manga nedir?

Anime, Japonya'ya özgü manga çizim sanatıyla çizilmiş animasyondur. Anime kelimesi İngilizcedeki ‘animation' kelimesinin kısaltılmış halidir. Geneli yetişkinlere göre olan yapımların konusu bir sinema filmi gibi ciddi olur. Manga ise bunun çizgi roman halidir. Japonya'da manga sözcüğü tüm çizgi romanlar için kullanılırken, Japonya dışında sadece Japon çizgi romanları için kullanılır. Manga stilinde yapılan animasyonlar anime olarak adlandırılır. Çizimler animeye göre daha abartılıdır.

(Emir Erten - Batuhan Kılıç)