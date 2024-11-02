Yavrucuk ve Tarkan’a projelerinden bahseden Arıkoğlu kendi yazmış olduğu “Biraz Daha Çikolata” adlı oyununun Selmin Artemiz Tarkan’ın yapımıyla bu sezon çok güzel işlere imza atacağını söyledi.

Yazar Mustafa Arıkoğlu, “Biraz Daha Çikolata”, “Düş Yakamdan” ve “Altı Üstü Komedi” adlı oyunlarının dört tiyatro ekibinin çok değerli isimlerle sahnede olacağının müjdesini verdi.

“Biraz Daha Çikolata” Manisa Şehir Tiyatrosu ve Selmin Artemiz Tarkan Yapım tarafından “Düş Yakamdan” Diyalog Sanat Tiyatrosu ile “Altı Üstü Komedi” Ahmet Çevik Tiyatrosu’nda tiyatroseveler ile buluşacak.

Sumru Yavrucuk ve Selmin Artemiz Tarkan ile bir araya gelen Mustafa Arıkoğlu duygularını şu şekilde ifade etti.

“Çok değerli Sumru Yavrucuk'un ve Selmin Artemiz Tarkan'ın "Shirley Valentine" oyunundaki harika performanslarını "hiç bitmesin" duygusuyla izledikten sonra sabahın nasıl olduğunu anlamadığımız bir sohbetin içinde bulduk kendimizi. Müjdeyi de vermiş olayım, "Biraz Daha Çikolata" Selmin Artemiz Tarkan yapımıyla bu sezon çok güzel işlere imza atacak. Nazik davetleri ve gurur verici cümleleri İçin Sumru Yavrucuk'a ve Selmin Artemiz Tarkan'a çok teşekkür ediyorum.

Bu yıl bereketli bir sezon bizi bekliyor.

Dört oyunum, dört değerli tiyatro ekibinin bünyesinde, çok değerli isimlerle sahnede olacak.

Ayrıca ilk kez farklı bir duyguyu yaşayacağım. Aynı oyunumu iki farklı ekip aynı sezonda sahneleyecek.

Biraz Daha Çikolata: Manisa Şehir Tiyatrosu

Biraz Daha Çikolata: Selmin Artemiz Tarkan Yapım

Düş Yakamdan: Diyalog Sanat Tiyatrosu

Altı Üstü Komedi: Ahmet Çevik Tiyatrosu

Yolları açık, alkışları bol olsun...”

Editör: SELDA FINDIK