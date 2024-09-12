Ressam Güler Gök’ün eserlerinin sergilendiği “Höyüklerde Bir Balam” resim sergisinin açılışına Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız’ın eşi Perinay Tahtasız, Türkiye Kamu-Sen Çorum İl Temsilcisi Selim Aydın, CHP Belediye Meclis Üyesi Didem Tokgöz ve sanatseverler katıldı.

Serginin açılışında konuşan Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Çorum Belediyesi’nin her daim sanatın ve sanatçının yanında olduğunu vurguladı.

Ressam Güler Gök ise sanat eğitimin bireyde özümsenmiş sanatsal değerler ve hayat felsefesi oluşturduğunu kaydetti. Öğretmenlik mesleğini yaparken öğrencileriyle olumlu etkiler oluşturmaya çalıştığını ifade eden Gök, “Sanat insan etkinliği olarak insanlıkla yaşıttır. Eski çağlarda sanat zanaat olarak görülüyor yarar amacı güdüyordu. Günümüzde sanat artık yarar amacı gütmeden güzeli arar.” dedi.

Eserlerinde Levni’nin minyatürlerinden esinlendiğini anlatan Gök, Puhudepa’yı, Çorumlu bir sanatçı olarak Hüyükleri resimlerine konu ettiğini aktardı. Höyükleri sanki kızının gözlerinde gördüğünü belirten Gök, ‘Höyüklerde Bir Balam” sergisini bu yıl Diş Hekimliği Fakültesini bitiren kızına armağan ettiğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından katılımcılar serginin açılış kurdelesini birlikte keserek, sergiyi gezdi.

Sergi 11-23 Eylül tarihleri arasında açık olacak.