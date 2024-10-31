Ankara Devlet Tiyatrosu, yarın akşam ve 2 Kasım Cumartesi akşamı saat 20.00’de Çorum Devlet Tiyatrosu Tuncer Cücenoğlu Sahnesi’nde David Mamet’in “Glengarry Glen Ross” oyununu sergileyecek.

İki perdelik oyunu çeviren ve yöneten Raşit Çelikezer.

Oyunda, müşterilere arazi satmak için çabalayan satıcılar ve onlara iş verenlerin arasında maskülen yapıda bir çatışma içinde üstünlük taslama ritüeli işleniyor. Özünde, modern bir "ahlak" oyunu…İş dünyasında hayatta kalmak için; yalan söylemek, hile yapmak ve hatta çalmak zorunda kaldıkları bir dünya tarafından değerleri çarpıtılan adamların sarsıcı bir tasviri anlatılıyor.

Oyunda başlıca rolleri, Ercan Eker, Mümtaz Aydoğan Mengi, Tolga Tuncer, Eren Oray, Dara Tan, Emrah Keskin, Batuhan Yalçın, Mehmet Ali Toklu ve Eşref Ergü Pişirici üstleniyor.