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2005 yılında başladığı hakemliği 2022-2023 Sezonu sonu itibariyle bıraktığını belirten Yüksel Basar, kariyerinde 1000’den fazla maça çıktığını ifade ederken, “…Bana güvenen hocalarımı mahcup etmeden hakemlik camiasına hizmet ettim. Güzel ülkemizin birçok ilinde müsabakalar yöneterek farklı arkadaşlıklar, dostluklar kurdum. İsmimin önünde bulunan hakem saygınlığının farkında olarak tüm müsabakalarıma hazırlanıp yönettim. Merkez Hakem Kuruluna vermiş olduğum dilekçenin ardından hakem camiasına gözlemci olarak hizmet etmeye devam edeceğim hakemlerimizin gelişmesine katkıda bulunmaya çalışacağım” ifadelerini kullandı.

Basar, hakemlik hayatı boyunca kendisine destek olan kişi ve kurumlara da ayrı ayrı teşekkür etti.