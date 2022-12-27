Alınan bilgiye göre Mesut K.(40), Akşemseddin Caddesi üzerinde yapımı devam eden yeni belediye hizmet binası içerisinde çalıştığı esnada merdivenden düşerek yaralandı.

Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan işçi, Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Şantiye şefi olduğu belirtilen bir kişi ise, olayı takip eden basın mensuplarına tepki göstererek olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştı.



