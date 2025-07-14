Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı ve AYM Üyesi Rıdvan Güleç, AYM Başkanvekili Basri Bağcı, AYM Üyeleri Recai Akyel ve Yılmaz Akçil, İskilip’in tarihi ve kültürel yerlerini gezdi.

Kaymakam Ramazan Polat ve Belediye Başkanı İsmail Çizikci’nin ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette, heyete emekli öğretmen Sabri Çiçekci rehberlik ederek ilçenin tarihî ve kültürel değerleri tanıtıldı.

Ziyaret kapsamında yüksek yargı temsilcileri Kaya Mezarları, Âlimler Müzesi, Bedri Rahmi Eyüboğlu Sürekli Sergi Salonu, Metin Alkan Halk Eğitim Merkezi gibi ilçenin önemli noktalarını gezerek bilgi aldı.

Belediye Başkanı İsmail Çizikci, ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Ülkemizin en üst yargı makamlarının değerli temsilcilerini İskilip’te ağırlamaktan büyük onur duyduk. Bu anlamlı buluşmaya vesile olan kıymetli hemşehrimiz Hasan Tahsin Gökcan’a ve tüm misafirlerimize şükranlarımı sunuyorum. Şehrimiz adına unutulmayacak bir gün yaşadık.”

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ