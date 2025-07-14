Vali Çalgan, mesajında 15 Temmuz’un dokuzuncu yıl dönümünde, Türk milletinin demokrasiye, bağımsızlığa ve millî iradeye sahip çıkarak hain darbe girişimine karşı tarihi bir direniş gösterdiğini vurguladı.

“15 Temmuz gecesi milletimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla meydanlara inerek, demokrasiyi hedef alanlara karşı eşine az rastlanır bir mücadele sergilemiştir” diyen Çalgan, FETÖ/PDY tarafından gerçekleştirilen darbe teşebbüsünün, milletin sarsılmaz iradesiyle engellendiğini ifade etti.

Tanklara, uçaklara ve silahlara karşı yalnızca inancı ve cesaretiyle direnen vatandaşların, Malazgirt, Çanakkale ve İstiklal Harbi ruhunu yeniden canlandırdığını söyleyen Vali Çalgan, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ sözü rehber olmuştur” ifadelerine yer verdi.

Vali Çalgan mesajında, 15 Temmuz’da millet ve devletin aynı ideal etrafında kenetlendiğini, bu ruhun Türkiye’nin geleceği açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek, “Bugün bize düşen görev, bu kutlu mücadeleyi ve uğruna can verilen değerleri unutmamak, birlik içinde ülkemizi daha güçlü yarınlara taşımaktır” dedi.

Mesajının sonunda şehitleri rahmetle, gazileri minnetle andığını belirten Vali Ali Çalgan, “Rabbimden birliğimizin ve dirliğimizin daim olmasını niyaz ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR