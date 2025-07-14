Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Haziran ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini yüzde 46’da sabit tutma kararı, mevduat faiz oranlarını yeniden yatırımcıların radarına soktu.
Özellikle yüksek getiri beklentisi içinde olan tasarruf sahipleri için bankaların sunduğu vadeli mevduat teklifleri oldukça cazip hale geldi.
Peki 3 milyon TL’nin 1 aylık (32 günlük) faiz getirisi ne kadar? Hangi banka en yüksek faizi veriyor?
İşte 14 Temmuz 2025 itibariyle banka banka güncel mevduat faiz oranları ve 3 milyon TL'nin aylık faiz getirisi:
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı % 47,5
Vade Sonu Tutar 3.103.068 TL
Net Kazanç 103.068 TL
QNB FİNANSBANK
Faiz Oranı % 49,5
Vade Sonu Tutar 3.107.408 TL
Net Kazanç 107.408 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı % 48,25
Vade Sonu Tutar 3.104.696 TL
Net Kazanç 104.696 TL
ODEA
Faiz Oranı % 51
Vade Sonu Tutar 3.110.663 TL
Net Kazanç 110.663 TL
AKBANK
Faiz Oranı % 47,5
Vade Sonu Tutar 3.103.068 TL
Net Kazanç 103.068 TL
ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı % 51,5
Vade Sonu Tutar 3.111.748 TL
Net Kazanç 111.748 TL
TEB
Faiz Oranı % 49
Vade Sonu Tutar 3.106.323 TL
Net Kazanç 106.323 TL
TÜRKİYE FİNANS
Kâr Payı % 53
Vade Sonu Tutar 3.115.003 TL
Net Kazanç 115.003 TL
GETİR FİNANS
Faiz Oranı % 48
Vade Sonu Tutar 3.104.153 TL
Net Kazanç 104.153 TL
ENPARA
Faiz Oranı % 46,5
Vade Sonu Tutar 3.100.899 TL
Net Kazanç 100.899 TL
ING
Faiz Oranı % 49
Vade Sonu Tutar 3.106.323 TL
Net Kazanç 106.323 TL
İŞ BANKASI
Faiz Oranı % 39,5
Vade Sonu Tutar 3.085.710 TL
Net Kazanç 85.710 TL
VAKIF KATILIM
Kâr Payı % 34,29
Vade Sonu Tutar 3.074.405 TL
Net Kazanç 74.405 TL
HALKBANK
Faiz Oranı % 42
Vade Sonu Tutar 3.091.134 TL
Net Kazanç 91.134 TL
ICBC
Faiz Oranı % 42
Vade Sonu Tutar 3.091.134 TL
Net Kazanç 91.134 TL
ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı % 35
Vade Sonu Tutar 3.075.945 TL
Net Kazanç 75.945 TL
ALBARAKA
Kâr Payı % 33,31
Vade Sonu Tutar 3.072.278 TL
Net Kazanç 72.278 TL