Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Haziran ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini yüzde 46’da sabit tutma kararı, mevduat faiz oranlarını yeniden yatırımcıların radarına soktu.

Özellikle yüksek getiri beklentisi içinde olan tasarruf sahipleri için bankaların sunduğu vadeli mevduat teklifleri oldukça cazip hale geldi.

Peki 3 milyon TL’nin 1 aylık (32 günlük) faiz getirisi ne kadar? Hangi banka en yüksek faizi veriyor?

İşte 14 Temmuz 2025 itibariyle banka banka güncel mevduat faiz oranları ve 3 milyon TL'nin aylık faiz getirisi:

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı % 47,5

Vade Sonu Tutar 3.103.068 TL

Net Kazanç 103.068 TL

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı % 49,5

Vade Sonu Tutar 3.107.408 TL

Net Kazanç 107.408 TL

DENİZBANK

Faiz Oranı % 48,25

Vade Sonu Tutar 3.104.696 TL

Net Kazanç 104.696 TL

ODEA

Faiz Oranı % 51

Vade Sonu Tutar 3.110.663 TL

Net Kazanç 110.663 TL

AKBANK

Faiz Oranı % 47,5

Vade Sonu Tutar 3.103.068 TL

Net Kazanç 103.068 TL

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı % 51,5

Vade Sonu Tutar 3.111.748 TL

Net Kazanç 111.748 TL

TEB

Faiz Oranı % 49

Vade Sonu Tutar 3.106.323 TL

Net Kazanç 106.323 TL

TÜRKİYE FİNANS

Kâr Payı % 53

Vade Sonu Tutar 3.115.003 TL

Net Kazanç 115.003 TL

GETİR FİNANS

Faiz Oranı % 48

Vade Sonu Tutar 3.104.153 TL

Net Kazanç 104.153 TL

ENPARA

Faiz Oranı % 46,5

Vade Sonu Tutar 3.100.899 TL

Net Kazanç 100.899 TL

ING

Faiz Oranı % 49

Vade Sonu Tutar 3.106.323 TL

Net Kazanç 106.323 TL

İŞ BANKASI

Faiz Oranı % 39,5

Vade Sonu Tutar 3.085.710 TL

Net Kazanç 85.710 TL

VAKIF KATILIM

Kâr Payı % 34,29

Vade Sonu Tutar 3.074.405 TL

Net Kazanç 74.405 TL

HALKBANK

Faiz Oranı % 42

Vade Sonu Tutar 3.091.134 TL

Net Kazanç 91.134 TL

ICBC

Faiz Oranı % 42

Vade Sonu Tutar 3.091.134 TL

Net Kazanç 91.134 TL

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı % 35

Vade Sonu Tutar 3.075.945 TL

Net Kazanç 75.945 TL

ALBARAKA

Kâr Payı % 33,31

Vade Sonu Tutar 3.072.278 TL

Net Kazanç 72.278 TL