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Kazada hayatını kaybeden Rüstem Özdemir önceki gün merkeze bağlı Kınık Köyü’nde toprağa verilirken, aynı kazada vefat eden Yücel Sakallı da bugün son yolculuğuna uğurlandı.



Yücel Sakallı için ilk tören bugün saat 11.00’de İl Özel İdaresi bahçesinde düzenlendi. Merhum için burada helallik alınırken törene İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, İl Genel Meclisi üyeleri, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak, Özel İdare birim müdürleri, idarecileri, çalışanlar ile merhumun ailesi katıldı.

Merhumun Kuzey Irak’ta görevli iken özel izinle gelen oğlunun da katıldığı törende duanın ardından Sakallı’nın cenazesi Abdibey Camii’ne götürüldü. Burada da Yücel Sakallı’nın cenaze namazı Cuma Namazı sonrasında kılındı. Cenazeye Vali Yardımcısı Tamer Orhan, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, İl Genel Meclisi Üyeleri, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, İl Özel İdaresi birim müdürleri, çalışanları, ailesi ve sevenleri katıldı.



Sakallı’nın cenazesi Çiftlik Mezarlığı’nda ebedi istirahatgahına dualarla uğurlandı.