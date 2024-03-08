YRP İl Başkanı Nuri Kuşcu, partilerinin afişlerinin kaldırılması ile ilgili bir basın toplantısı düzenledi. YRP İl Başkanlığı’nda yaptığı basın toplantısında parti afişlerini kaldıranlarla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduklarını ve hukuki süreç başlattıklarını söyleyen Nuri Kuşçu, seçim çalışmalarına başladıklarında verdikleri mesajda seçimin centilmenlik ve sükûnetle gerçekleşmesini istediklerini hatırlattı.

Bugüne kadar başkan adaylarının ve partilerin buna riayet ettiğini ancak birilerinin iyi giden seçim havasını bozmaya çalıştığını kaydeden Nuri Kuşçu, “Kendini bilmez kişiler havayı bulandırmak istiyor” dedi.

Özellikle Yeniden Refah Partisi’nin yaptığı çalışmalara yönelik saldırılar olduğunu vurgulayarak: “Bizlerin dişimizden tırnağımızdan artırdıklarımızla yaptırdığımız afişlerimizin bayraklarımızın, brandalarımızın sökülüp atıldığını tespit ettik” diye konuşan Kuşçu, parti olarak devletten seçim yardımı almadıklarını, tamamen kendi imkanları ile seçimlere hazırlandıklarını ve bu nedenle bu yapılanları şiddetle kınayarak bunu yapanları Allah’a havale ettiğini bildirdi.

Bu tür olaylara sebep olanların kul hakkına girdiğini de hatırlatan YRP İl Başkanı Nuri Kuşçu: “Bu hangi partiye yapılırsa yapılsın kabul edilebilir birşey değil. Tabi seçim günü yaklaştıkça bu kendini bilmez taife söylemlerle de saldırıya geçtiler. Partimize yönelik söylemler asla kabul edilebilir sözler değildir. İttifakın içerisindeyken bize methiyeler dizenler, ittifaktan ayrılınca bizi bölücü olarak itham etmelerini asla kabul etmiyoruz. Biz bölen değil aksine toparlayan partiyiz” şeklinde konuştu.

YRP’nin birileri kazansın veya seçim kaybetsin diye kurulmadığını ve 14 Mayıs’ta milletvekili pazarlığı yapmadan sadece 30 maddelik bir mutabakat metni imzalayarak ittifak yaptıklarını kaydeden Kuşçu, iktidar partisinin verilen sözleri tutmadığını, bir çok maddenin tam tersi icraatlar yapılarak vatandaşın özellikle ekonomik olarak büyük sıkıntılar yaşamasına neden olunduğunu söyledi.

Yerel seçimlerin bir beka meselesi olmadığını da dile getiren Nuri Kuşçu, Millet İttifakı bileşenlerinin seçime tek tek kendi adaylarıyla katıldığını, birleşme olmaması nedeni ile vatandaşın YRP’yi hiçbir ittifakta görmek istememesi üzerine seçime tek başına katıldıklarını, partilerine verilen oyların CHP’ye gideceği eleştirilerine katılmadığını, seçimin favori partisi olduklarını, verilen boş vaatlere Çorumluların karnının tok olduğunu sözlerine ekledi.

Editör: Haber Merkezi