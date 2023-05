YRP Sözcüsü Zorlu, “Siyasi nezaket dışı söylemlerle partimizi hedef alan millet ittifakını kınıyor ve helalleşmeleri için partimiz adına özre davet ediyoruz” dedi.

Millet İttifakı Kadın Kolları Başkanları’nın düzenlediği açıklamada YRP’yi hedef gösterdiğini, partilerinin TBMM’de yer almasını cumhuriyet tarihinin karanlık bir portresi olarak değerlendirildiğini ve kadınların kazanılmış hakları önünde bir engel teşkil ettiklerinin söylendiğini ifade eden Zorlu; “Bu konuşmaların gerçeklik ve sosyal olgular ile bağlantısının olmadığı açık bir şekilde görülmektedir. Zira partimiz cumhur ittifakına katılırken bazı kesimler gibi koltuk derdine düşmemiştir. Vatandaşın sıkıntıları ve toplumu çürüten olguların engellenmesi yönünde bir tavır takınılmasını istemiştir. Buna rağmen ne gibi bir karanlığı Türk Parlamentosu’na taşıdığı izah edilebilmiş değildir” dedi.

“KADINA YÖNELİK HER TÜRLÜ ŞİDDETİN KARŞISINDAYIZ”

“Özgürlük ve aydınlıktan anlaşılması gereken hususların neler olduğu beslendiğimiz siyasi kaynak gereği düşünce dünyamızda farklılık arz etse de asgari müştereklerde birleşebilmenin devletin bekası ve toplumun refahı için gerekli olduğu bilinen bir gerçektir. Toplumsal cinsiyet eşitliği gibi muğlak kavramların ardına saklanılan ve buna ilişkin eleştirileri gerekçesiz olarak tümden reddeden bir düşüncenin ne gibi bir özgürlüğün teminatı olduğu elbette toplum nezdinde izaha muhtaçtır” diyen Muhammet Emin Zorlu, partilerinin kadın cinayetleri ve kadına yönelik her türlü şiddetin karşısında olduğunu, buna rağmen gerçeklikle ilişiği dahi bulunmayan yakıştırmaların partilerine yöneltilmesini siyasi nezaketsizlik olarak nitelendirdiğini açıkladı.

Milli görüş bilinç ve şuurunun kadını bir meta olarak değil fikir ve düşünce sahibi birey olarak gördüğünü, zira kadının metalaştırıldığı her türlü eylemin geçmişten bugüne karşısında yer aldıklarını, kendilerinin kadının hak ettiği özgürlüğü kazanması için gerekli mücadeleleri veren bir siyasi geleneği temsil ettiklerini ve bunun sorumluluğunu omuzlarında taşıdıklarını belirten Zorlu; “6284 sayılı kanuna yönelik eleştirilerimiz Partimizin kadın düşmanı olarak nitelenmesine sebebiyet vermiştir. Kastettiğimiz teorik ve pratik sorunlar mecrasından saptırılarak “Yeniden Refah Partisi kadınlara şiddet uygulamak istiyor.” gibi kısır bir siyasi retoriğe evrilmiştir. Bu gibi bir talep ve kastımızın olmadığı bilinse de bu husus dillendirilmekten geri durulmamıştır.

“HİÇ BİR KADIN KORKU VE ÜMİTSİZLİĞE KAPILMASIN”

Hukuki olarak birçok sıkıntıyı bünyesinde barındıran bir kanunun dahi eleştiriye kapatılması, hakkımızda gerçeklikle alakası olmayan yakıştırmaların yapılması ve sistemin halktan kopuk kutsallarını eleştiren tutumumuza gösterilmeyen saygının ne gibi bir özgürlük ve aydınlığı bünyesinde barındırdığını kıymetli Çorum halkının takdirine bırakıyoruz.

Hiçbir kadın vatandaşımız korkuya ve ümitsizliğe kapılmasın, Yeniden Refah Partisi olarak sizlerin haklarını en güçlü şekilde savunacağımıza söz veriyoruz. 28 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Seçiminde aydınlığın ve nurun nereden geleceğini bilerek tercihinizi yapacağınızı da biliyoruz. Siyasi nezaket dışı söylemlerle partimizi hedef alan millet ittifakını kınıyor ve helalleşmeleri için partimiz adına özre davet ediyoruz” şeklinde konuştu.