Türkiye genelinde yerel seçimlere yönelik hazırlıklarını sürdüren Yeniden Refah Partisi’nde Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cengiz Zor’un katılımlarıyla Çorum’da bir değerlendirme toplantısı düzenlendi.

YRP İl Başkanı Nuri Kuşçu, İl ve Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, ilçe başkanları, kadın ve gençlik kolları yöneticileri ile aday adaylarının katıldığı ve Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda seçim hazırlıkları, yapılan çalışmalar ve yol haritası görüşüldü.