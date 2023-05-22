Yeniden Refah Partisi Merkez İlçe Başkanı Bilge beraberinde YRP Teşkilat Başkanı Ahmet Öz ile birlikte Levent Batman’ı sahibi olduğu Aşiyan Cafe’de ziyaret etti. Mehmet Akif Bilge, Levent Batman’ı aldığı bu kararından dolayı kutlayarak, Batman’ın Cumhur İttifakı’na güç kattığını söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Levent Batman ise, “İş yerimizi ziyaret ederek bizleri onurlandıran Yeniden Refah Partisi yöneticilerine teşekkür ediyorum. Cumhur İttifakı olarak gelecek dönemlerde birlikte bulunacağımız nice hizmetlerde yardımlaşma içinde olacağımızın ve aydınlık fikirlere ışık tutma konusunda hasbihal etmenin müteşekkirliğini yaşadık. Kendilerine bu hususta saygı ve sevgilerimi sunuyorum” dedi.