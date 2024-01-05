31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimler öncesinde seçim startını kesinleşen Dodurga Belediye Başkan adayı Hasan Şahin için ilçede seçim ofisi açılışı ile yapan Yeniden Refah Partisi Çorum teşkilatı seçim çalışmalarına hız verdi.

Geçtiğimiz haftalarda Düvenci Belde Belediye Başkan Adayı, Bayat Belediye Başkan Adayı ve Dodurga Belediye Başkan Adayını açıklayan Laçin ve İskilip için aday adayı temayül yoklamasını gerçekleştiren Yeniden Refah Partisi, Osmancık’ta da temayül yoklamasını yaptı.

YRP Çorum Teşkilatı’nın önümüzdeki günlerde ise Çorum merkez aday adayları için temayül yoklaması yaparak aday adaylığı sürecini tamamlayacağı bildirildi.