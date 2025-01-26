Yeniden Refah Partisi Çorum İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Murat Köse, Miraç Kandili dolayısıyla anlamlı bir mesaj yayımlayarak, bu mübarek gecenin manevi değerine dikkat çekti. Gençlik Kolları Başkanı Köse, mesajında İslam âlemine birlik, huzur ve barış temennisinde bulundu.

Başkan Köse, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Mübarek Miraç Kandil’ini bir kez daha idrak etmenin mutluluğunu yaşıyor bizleri bugüne kavuşturan Cenab-ı Allah’a sonsuz şükürler ediyoruz. Peygamberimizin bütün insanlığı temsilen Cenab-ı Hakk’ın yüksek huzuruna kabulü anlamına gelen Miraç Gecesi’nin faziletinden en iyi şekilde yararlanmamız gerekmektedir. İslam Âlemi için bir hediye ve fırsat anlamına gelen bu geceyi yapacağımız ibadetlerle değerlendirirken, Gazze de, Doğu Türkistan da ve işgal altında olan tüm insanlığın kurtulması için dua etmeliyiz. Sevgili Peygamberimizin, Yaradan'ın huzuruna yükseldiği gün olan Miraç Kandil’inin, dargınlıkları gidermek, barışı yaymak, nefislerimizi terbiye etmek, hayatımızın muhasebesini yapmak için önemli bir fırsat olduğunu düşünüyor ve bu düşüncelerle İslam âleminin ve vatandaşlarımızın Miraç Kandilini tebrik ediyor, bu anlamlı gecenin aramızdaki gönül bağlarını, muhabbeti, kardeşliğimizi, birliğimizi güçlendirmesini temenni ediyorum.”

Editör: HABER MERKEZİ