Yaptıkları etkili saha çalışmalarıyla halk arasında adından sıkça söz ettiren vekil adayları, sürekli halkın içinde olup birebir teması sürdüreceklerini taahhüt ettiler.

Seçim çalışmaları boyunca sıkılmadık el, çalınmadık kapı, alınmadık gönül bırakmayacaklarını ifade eden Yeniden Refah Çorum Milletvekili adayları, bu amaca yönelik olarak her gün yoğun program ve saha çalışması düzenliyorlar. İlçe, köy ve mahalle esnaf ziyaretlerine özellikle önem veren adaylar, önceki gün de MÜSİAD üyeleriyle buluştu.

MÜSİAD Çorum Şube Başkanı Hüseyin Öztürk, Genç MÜSİAD Başkanı Erdem Arslan ve MÜSİAD üyeleri, Yeniden Refah Partisi Milletvekili adayı Yakup Taş ile bir araya gelerek samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Görüşmede, Çorum milletvekili adayı Taş, Milli Görüş'ün misyonları hakkında konuştu.

Ziyaret sırasında, MÜSİAD üyelerinin sorularını içtenlikle yanıtlayan Milletvekili Adayı Yakup Taş, 2023 seçimlerinde kendilerine destek olmalarını istedi.

KÖYLERİ GEZDİLER

YRP Milletvekili adayları Yakup Taş ile Ferhat Yeğen ayrıca seçim çalışmaları kapsamında merkez Hamamlıçayköy, Ayaz, Çatak ve Türkler Köyü’nü ziyaret ederek vatandaşlardan seçim için destek istedi.

14 Mayıs seçimlerinin önemine dikkat çeken Yakup Taş ve Ferhat Yeğen, “Söz verdiğimiz gibi gece-gündüz halkla beraberiz. Bu seçimin kazananı biz ve Cumhur İttifakı olacak” görüşüne yer verdi. Taş ve Yeğen’e ilgi gösteren köy sakinleri seçim için başarı dileklerini iletti.

(Haber Merkezi)