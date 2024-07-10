CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız beraberinde partililerle birlikte Sungurlu’da bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu. Sungurlu Belediyesi, Ticaret Borsası, Ticaret ve Sanayi Odası ve Yörüklü Köyü’nü ziyaret eden Tahtasız, daha sonra İnegazili Köyü’ne gitti.

Muhtar ve vatandaşlarla sohbet eden ve onların dilek ve isteklerini dinleyen Milletvekili Tahtasız, “İnegazili köyünü ziyaret ettik. Köy Muhtarı Rıza Savcıoğlu ve köylülerimizle bir araya gelerek sorun ve talepleri üzerine sohbet ettik. Köyden çıkan iş insanlarının sayesinde oldukça bakımlı bir köy durumunda olan İnegazili’nin en önemli eksiği yol ve altyapı” dedi.

Sungurlu AKP İl Genel Meclisi üyesi, Belediye ve İl Özel İdare’ye çağrıda bulunan Tahtasız, “Araçların alt aksamını bozan, köstebek yuvasından farkı olmayan köy yollarını planlamanın ötesine taşıyın ve yolları yapın” ifadelerini kullandı.

Editör: HABER MERKEZİ