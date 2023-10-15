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İstanbul-Van seferini yapan Van Gölü Turizm'e ait S.A. yönetimindeki 44 AK 213 plakalı yolcu otobüsü, yoğun yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, Pınarbaşı-Gürün kara yolu Yazyurdu mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, otobüsün camlarını kırarak sıkışan yolcuları kurtardı.



Kazada, 7 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan 40 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yoğun yağışın etkili olduğu bölgede, devrilen otobüsün kaldırılması çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, Gürün Cumhuriyet Başsavcılığınca kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Kazada ölenlerin isimlerinin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

Yaralılar kaza anını anlattı

Gürün Kaymakamı Abdullah Sarı, Gürün Devlet Hastanesinde tedavi gören yaralıları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Yaralılardan Vedat Taş, gazetecilere, İstanbul'dan Bingöl'e gittiğini belirterek, "Otobüs hızlıydı. Viraja girdikten sonra yerler de ıslaktı, direksiyon hakimiyetini kaybetti ve devrildi. Biz de bu hale geldik." dedi. İhsan Kırtepe ise kaza esnasında uyuduğunu söyledi.

Otobüsün sürüklendiğini anlatan Kırtepe, "Uyuyordum, bir anda ses geldi. Arabanın sürüklendiğini gördüm." diye konuştu.