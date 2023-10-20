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İŞKUR hizmetlerini tanıtmak, 15-29 yaş aralığındaki işsiz, eğitime devam etmeyen ya da iş gücünde yer almayan gençler arasında farkındalık oluşturmak ve gençlerin istihdam fırsatlarından yararlanabilmesi için İŞKUR’a kayıtlarının yapılması amacıyla yola çıkan tanıtım TIR’ı Kadeş Barış Meydanı’nda konuşlandı. Tanıtım TIR’ında görevli saha ekibi ve İŞKUR İl Müdürlüğü İş ve Meslek Danışmanları tarafından İŞKUR’un sunduğu hizmetler hakkında bilgi verilmeye başlandı.



Öte yandan “Arıları Yaşat Geleceğini Kazan” projesinin açılışı için ilimize gelen İŞKUR Genel Müdür Yardımcısı Dr. Varol Dur da beraberinde Vali Yardımcısı Tamer Orhan ve Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz ile birlikte Kadeş Barış Meydanı’nda bulunan İŞKUR Yol Arkadaşım TIR’ını ziyaret ederek bilgi aldı.



İŞKUR’un ilimizde destek verdiği diğer proje olan “İstihdama Dayalı Mesleki Eğitime Yenilikçi Yaklaşım” projesinin de tanıtım standının bulunduğu alanda bilgi alan Varol Dur; “Ne İstihdamda Ne Eğitimde Olan Gençler İçin İşgücü Piyasası Destek Programı”nın önemine değindi.