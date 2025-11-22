Bu tür saldırıların asla kendilerini doğru bildikleri yoldan geri çevirmeyeceğini kaydeden Tuncay Yılmaz, Van İpekyolu İlçe Başkanlığı’na düzenlenen saldırıyı sert sözlerle eleştirdi.

Tuncay Yılmaz, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “CHP iktidara gelirse Demirtaş'ı, Apo'yu, Kavala'yı serbest bırakacak diye yıllarca CHP'yi terörist gösterenler 'İmralı heyetine temsilci vermedi' diye bizlere saldırmaya devam ediyor.

Sizlere inat CHP yerli milli ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden ve O'nun gösterdiği eşit yurttaşlık ilkesinden vazgeçmeden yoluna yürümeye devam edecek. Ve her zaman haykıracağız yaşasın Cumhuriyet yaşasın CHP.

'Terörsüz Türkiye' adı altında bebek katillerini, kan emicileri askerimizi, polisimizi, öğretmenimizi mühendisimizi şehit edenleri barış güvercini gibi gösterme gayretleriniz ile ve sizinle mücadelemiz hiç bitmeyecek ve son sözü Yüce Türk Milleti söyleyecek. Yaşasın tam bağımsız Türkiye” ifadelerine yer verdi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR