Merhum emekli öğretmen Ali İpek’in oğlu, Karagöz Köyü Muhtarı Muharrem İpek’in yeğeni, sanatçı Özdemir Öztürk’ün kayınbiraderi, Tülay İpek Öztürk’ün kardeşi Hüseyin İpek (44) vefat etti.

Barış Medikal sahibi Barış ve Deniz Korkmaz’ın da kuzeni olan Hüseyin İpek’in genç yaşta vefat etmesi, derin bir üzüntüye yol açtı.

Merhumun cenazesi Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’nda Dede Şahin Polat’ın gülbengleri eşliğinde düzenlenen Hakka yürüme ve rızalık alma erkanının ardından Karagöz Köyü’nde toprağa verildi.

Cenaze törenine; CHP Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu, İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Veli Uysal, CHP İl Başkan Yardımcıları; Güngör Atak, Halil Ünal, Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri Ünal Ceylan, Mustafa Eker, bazı sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi