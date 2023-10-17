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“AKP'nin siyasi beceriksizliklerini gündeme getiren CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız'a karşı anahtar teslim töreninde AKP'li siyasiler tarafından sergilenen nezaketsizliği CHP belediye meclis gurubu olarak kınıyoruz” diyen Yılmaz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Milleti için her türlü eleştiriye rağmen AKP'nin yapmış gibi gösterip yapmadığı, yapamadığı yatırımları takip etmesi AKP'li siyasilerin sinirlerini germiş olmalı ki milletvekilimiz sayın Mehmet Tahtasız'ın bu tavrına saygısızlık yapılmıştır. Fitnenin kaynağı doğruları söylemek değildir. Fitne tüm beceriksizliğiyle bu makamı işgal edenlerin söyledikleri yalanlardır. Milletin topraklarını satarak belediye başkanlığı yaptığını zannedenler esas fitnenin kaynağıdır. Fitne yalan söylenerek yapılır. Biz doğruları söylüyoruz.

Sayın vekilimize şehrimiz için sergilediği duyarlı siyasetinden dolayı CHP belediye meclis gurubu olarak teşekkür ediyoruz.”