Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkan Yardımcısı Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı’yı ziyaret ederek bir süre görüştü.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Lokman Ertürk ile birlikte Vali Dağlı’yı ziyaret eden Yusuf Ziya Yılmaz’a, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Başkanı Murat Günay, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur da eşlik etti.

Vali Zülkif Dağlı nazik ziyareti için Yılmaz ve beraberindeki heyete teşekkür ederken, Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz da Vali Dağlı’ya görevinde başarı dileklerini sundu.

Editör: Haber Merkezi