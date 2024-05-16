Çorum Belediyesi’nin lüks harcamalarına, gereksiz yatırımlarına ve şatafat dolu çalışmalarına gönderme yaparak belediye yöneticilerini kul hakkına girmemeye davet eden Tuncay Yılmaz sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak tasarruf tedbirlerini değerlendirdi.

Tuncay Yılmaz’ın paylaşımında şu görüşlere yer verildi: “Tasarruf tedbirleri açıklandı. Tek tek detaylı olarak inceledik ve anlamayanlar için sadeleştirerek size anlatmak istiyorum. Peki ne diyor tasarruf paketi: Elimizdeki bütçeyle lavanta bahçesi yapmayın, yatırım yapın diyor. Birilerini zengin etmek adına araç filoları kiralamayın diyor. Başkan beye ve yardımcılarına onlarca makam aracı kullanmayın diyor. 25 milyona başladığınız bedesten inşaatını 100 milyona bitirmeyin diyor. 1250 kişi ile aldığınız personel sayınızı, partililerle doldurup 2500 kişi yapmayın diyor. Çorum Minia gibi lüzumsuz projelere bütçe ayırmayın diyor.

Halk konserlerine ayırdığınız bütçeyle neler neler yapabilirsiniz, iyi düşünün diyor. Sayıştay raporlarının tespit edip uyardığı halde, doğrudan temin yöntemini kendinize yol ettiniz yapmayın diyor. Elinizdeki bütçeyle başkan beyin onlarca afişini reklam amaçlı sağa sola asmayın diyor. Süs havuzlarına milyonlar harcamayın diyor. TV19'a milyonlar aktarıp batırmayın diyor. Makam araçlarında lüks merakını bırakıp, yerli araçlara dönün diyor. 94 saniyelik reklam filmlerine milyonlar harcamayın diyor. Bunlar için lütfen bize kızmayın, biz demiyoruz onlar diyor. Kısaca yapmayın diyor, etmeyin diyor, kul hakkıdır kıymayın diyor.”

Editör: Haber Merkezi