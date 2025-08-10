Belediye Meclis Toplantısı’nda gündem dışı söz alan Tuncay Yılmaz, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın bir önceki oturumda 19 EZ 444 plakalı Buick marka aracın merhum Turhan Kılıçcıoğlu döneminde imar değişikliği karşılığında belediyeye hediye edildiği söyleminin üzerine konuyu titizlikle araştırdıklarını ve Başkan Aşgın’ın öne sürdüğü bilginin doğru olmadığını tespit ettiklerini belirtti.

Merhum Turhan Kılıçcıoğlu’na bu aracın Haboğlu ailesi tarafından imar değişikliği karşılında rüşvet olarak verildiği iddialarının tamamen gerçek dışı olduğunu anlatan Tuncay Yılmaz, aracın 1991 yılında dönemin Maliye Bakanı Adnan Başer Kafaoğlu’na ait olduğunu, Kafaoğlu’nun aracı bir vatandaşa sattığını, vatandaştan da Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yapılan değer tespiti ile birlikte Çorum Belediyesi’ne ait Tanzim Satış Fonu’ndan parasının ödenerek satın alındığını söyledi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ise, belediye araç envanterinde 2 adet Buick marka araç olduğunu dile getirerek, kimseye iftira atmak gibi bir niyetlerinin olmadığını, araçların nasıl alındığını araştırarak kamuoyunu aydınlatacaklarını kaydetti.

Muhabir: Haber Merkezi