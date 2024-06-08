Belediye Meclisi’nin Haziran ayı oturumunda Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, CHP Belediye Meclis Üyesi Tuncay Yılmaz ve MHP Belediye Meclis Üyesi Arslan Kaynar arasında Hakkari Belediyesi’ne atanan kayyumla ilgili tartışma yaşandı.

KAYNAR’DAN BAŞKAN AŞKIN’A TEŞEKKÜR

Belediye Meclisi toplantısında gündem dışı söz alan MHP Belediye Meclis Üyesi Arslan Kaynar, Aşgın’a Türkiye Belediyeler Birliği seçimlerindeki tavrından dolayı teşekkür etti.

Toplantıda konuşan MHP’li Arslan Kaynar, Başkan Aşgın’ın Ahmet Türk’e gösterdiği tepki nedeniyle tebrik ettiklerini tüm Çorum adına kendisini kutladıklarını söyledi.

“ASIL YARANIZ, TBB BAŞKANLIĞINI

EKREM İMAMOĞLU’NUN ALMASI”

Başkan Aşgın ise Ahmet Türk’ün konuşmasının DEM Parti dışında bir başka partinin mensupları tarafından daha alkışlandığını söyledi. Bunun üzerine söz alan CHP Belediye Meclis Üyesi Tuncay Yılmaz, belediyelere atanan kayyumlara dikkat çekti. Kayyumlar atanırken tüm terör örgütlerinin göz önünde bulundurulması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı göreve davet ederek FETÖ ile geçmişten itibaren en ufak bir bağlantısı dahi olan tüm belediyelere kayyum atanmasını istedi.

“Hodri meydan! Sümüklü FETÖ’nün kandırdığı iktidar kayyum atasın” diyen Yılmaz, Belediyeler Birliği Başkanlığını Ekrem İmamoğlu’nun aldığını dile getirerek, “Asıl yara içinizdeki budur. Belediyeler Birliğini kaybettiniz bak göreceksiniz çok yakında Türkiye’yi de kaybedeceksiniz” dedi.

Editör: Haber Merkezi