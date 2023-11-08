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Belediye Meclisi’nin Kasım ayı oturumuna gündem dışı bölümde söz alan Yılmaz, geçtiğimiz hafta Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin 100 doğum gününü kutladıklarını belirterek, “Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yaş günü kutlu olsun. Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi bu cumhuriyet ilelebet payidar olacak.

Çorum Belediyesi, sosyal etkinlikler kapsamında dönem dönem konferans, konser için bir takım kültürel faaliyetler yapmakta. DTS’de iktidarın adamları program yapıyor bunun adına etkinlik deniliyor ama belediye bir konser organizasyonunu iptal ediyor. Zaten sarayın sanatçısını getiriyorsunuz ama yine de konseri iptal ediyorsunuz. Durumlar ve koşullar ne olursa olsun bizim birinci vazifemiz cumhuriyeti korumak, yaşatmak ve bunun coşkuyla kutlanmasını sağlamaktır. Cumhuriyet Bayramı’nın coşkusuna Çorum Belediyesi eşlik edememiştir” dedi.

“AŞGIN’IN TANITIM TOPLANTISININ

ÜCRETİ NEREDEN ÖDENDİ?”

Konuşmasının devamında Belediye Başkanı Aşgın’ın geçtiğimiz hafta 4.5 yıllık dönemini değerlendirdiği toplantının ücretinin kim tarafından ödendiğinin merak edildiğini belirten Yılmaz, “Aşgın bu organizasyonun harcamasını cebinden yaptıysa kendisinden özür dileriz ama Belediye’nin bütçesinden yapıldıysa bunun halka anlatılması lazım. Organizasyon kim tarafından yapıldı, bütçesi ne kadardı? Bütçesi kimler tarafından ödendi? Belediye bütçesinden ödendiyse kalem kalem açıklanmalı” şeklinde konuştu.