Çorum’a yılın ilk karı yağdı. Çorum merkez dahil ilçelerde de etkili olan kar yağışı en çok çocukların yüzünü güldürdü.

BELEDİYE’DEN KAR MESAİSİ

Çorum Belediyesi ekipleri, etkili olan kar yağışı sebebiyle gece boyunca mesai yaptı.

Meteoroloji'nin kar tahminine bulunduğu Çorum'da, beklenen yağışı gece saatlerinde etkili oldu. Çorum Belediyesi, kar yağışı sebebiyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı teyakkuza geçti. Gece boyunca kentte görev yapan Çorum Belediyesi ekipleri, buzlanmayı önlemek için kaldırımlarda, cadde ve sokaklarda küreme çalışması yaptı.