Tahmini Okuma Süresi: dakika

İYİ Parti Çorum İl Başkanı Erkan Yıldız, Çorum’un büyümesi, gelişmesi, kabuğunu kırması, üretici ve sanayicilere rekabet edebilme, ürünlerini pazarlama imkanının sağlanması, tarımın, turizmin istenilen seviyeye ulaşması ve işsizliğin ortadan kaldırılması için başta havaalanı, demir yolu, askeri birlik, ikinci üniversite gibi yatırımların acilen getirilmesi gerektiğini söyledi.

“ÇORUM HALKINI KANDIRMAYIN, OYALAMAYIN, GERÇEKÇİ OLUN”

Çorum’da yapılması planlanan MKE Ankaragücü ile Yukatel Adana Demirspor arasındaki süper lig maçının İstanbul’a alınmasını, gerekçe olarak da havaalanı ve konaklama imkanlarının olmamasının gösterilmesini değerlendiren Erkan Yıldız, Çorum Şehir Stadyumunun da süper lig maçları için uygun görülmemesinin ayrıca tartışılması ve ele alınması gereken çok önemli bir konu olduğunu kaydetti.

“Geçtiğimiz sezon 1. Lige çıkan ve ilk maçında da üstün bir performans sergileyen Çorum FK, eğer başarısını sürdürür de süper lige çıkarsa maçlar nerede yapılacak? Çorum FK’nın süper lige çıkması hepimizin ortak ve en büyük amacı, ama Çorum’un altyapısı bu duruma hazır mı? Lütfen kendimizi kandırmayalım, halkımızı oyalamayalım. Artık show peşinde koşmayı bırakın da yatırımların bir an önce gelmesi, şehir stadının daha kaliteli, işlevsel hale gelmesi, konaklama imkanlarının artırılması için çaba gösterin” diyen Erkan Yıldız, yatırım ve altyapı eksikliklerinin Çorum esnafını, çiftçisini, sanayicisini, gençlerini zor durumda bıraktığını belirtti.

Çorum’un her geçen gün küçülmeye, kan kaybetmeye, rezil olmaya devam ettiğine dikkati çeken İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, “Bir Süper lig maçını dahi Çorum’da oynatamayan, halkımızın umutlarını kursağında bırakan yöneticiler bu şehre ne kazandırabilir?” diye sordu.

“2023 HEDEFLERİ NE OLDU? GELİNEN NOKTA: HÜSRAN”

İYİ Parti olarak havaalanı ve demiryolu konusunda iki defa meclise soru önergesi verdiklerini, Genel Başkan Meral Akşener’in yanı sıra, Çorum’un fahri milletvekili ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Şenol Sunat’ın ilimizin temel eksikliklerini defalarca gündeme getirdiğini ancak bu sese kulak verilmediğini ifade eden Erkan Yıldız, “Çorum’un AKP iktidarının eliyle 21 yılda geldiği nokta gerçekten çok üzüntü verici. Belediye başkanı show peşinde, iktidar partisinin milletvekilleri show peşinde. Yapacağız, edeceğizle bu işler yürümüyor. Hani bir sözünüz vardı, 2023 hedefleri kapsamında Çorum havaalanına da, demiryoluna da kavuşacaktı? Geldiğimiz noktayı sizler beğeniyor musunuz? Hani verilen sözler? Etrafımızdaki tüm illerde tren var, Çorum’da yok. Etrafımız havaalanları ile dolu, Çorum’da yok. 2023 yılında geldiğimiz nokta; hüsran…” ifadesini kullandı.

İktidar partisini Çorum’a yatırım yapmaya, hizmet etmeye, halkın beklentilerine cevap vermeye davet eden Yıldız, bu çerçevede İYİ Parti olarak üzerlerine düşen görevi her zaman yapacaklarını dile getirdi.

Erkan Yıldız, İYİ Parti iktidarında Çorum’un tüm beklentilerine kavuşacağını vurguladı.