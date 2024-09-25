Son dönemde kamuoyunu meşgul eden AVM'deki kaçak yapı polemiği ve hobi bahçelerine yönelik cezalarla ilgili açıklamalarda bulunarak, hem vatandaşlara yönelik bir kumpas düzenlendiğini iddia eden Erkan yıldız hem de seçimler öncesinde bu konuların siyasi malzeme haline getirildiğini öne sürdü.

Erkan Yıldız, AVM’de kaçak yapı olduğuna yönelik Belediye tarafından yapılan açıklamaları eleştirerek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi: “Siz kaçak yapı dediğiniz ve ceza kestiğiniz yerlerin açılışını yapmadınız mı? Seçimlerde oy devşirmek için mi sustunuz? Bu halkla dalga mı geçiyorsunuz?”

“ÖNCE İZİN SONRA CEZA”

Hobi bahçelerine yönelik uygulamalara da değinen Yıldız, Belediye’nin önce bu bahçelere yol açarak, elektrik vererek vatandaşları teşvik ettiğini, sonrasında ise ceza keserek halkın cebine el attığını söyledi.

Bu durumu “halkla dalga geçmek” olarak nitelendiren Erkan Yıldız, “Çıkıp bir tane demeç verdiniz mi? Hobi bahçesi yaparsanız yıkılacak dediniz mi?” ifadelerini kullanarak, sürecin şeffaf yönetilmediğini vurguladı.

“ŞOV YAPMAYIN”

Erkan Yıldız, AVM’de yaşanan kaçak yapı polemiğine de değindi. Belediye’nin süreç içinde sessiz kalıp, iş bittikten sonra zabıta ekipleriyle müdahale ettiğini iddia eden Yıldız, “Başta çıkıp diyeceksiniz ki burası uygun değil, yapamazsınız, ya da iş bittikten sonra şov yapmayacaksınız” diyerek, Belediye’nin tutumunu eleştirdi.

“TARİHİ CAMİNİN ÖNÜNDEKİ

AĞAÇLAR DA MI KAÇAK?”

İYİ Parti İl Başkanı Yıldız, Ulucami bahçesindeki ağaçların kesilmesini de gündeme getirerek, "Ulucami’nin bahçesindeki ağaçlar da kaçak mı dikilmişti? Yıkıp sökmeye, kesmeye merak sardınız" diyerek, Belediye’nin bu tür işlemlerini eleştirdi.

ANA MUHALEFET VE İL GENEL

MECLİSİ ÜYELERİNİ ELEŞTİRDİ

Erkan Yıldız, CHP’li Belediye Meclisi Grup Başkanı’na ve İl Genel Meclisi üyelerine de sorular yöneltti. Belediye’nin çalışmaları hakkında muhalefetin sessiz kaldığını belirten Yıldız; “Belediye’nin çalışmaları önünüze gelmiyor mu? Sesiniz neden çıkmıyor?" diyerek CHP'yi de eleştirdi.

Yıldız, aynı şekilde İl Genel Meclisi üyelerine de “Hobi bahçeleriyle ilgili mağduriyetler konusunda ne yapıyorsunuz? Ortaklığınız devam mı ediyor?” sözleriyle sert çıkış yaptı.

Editör: Haber Merkezi